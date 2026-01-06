Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της τουρκικής προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα.

Ανησυχία Ερντογάν για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά τις πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Όπως μεταδίδει η τουρκική προεδρία, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτραπεί η διολίσθηση της Βενεζουέλας σε ένα περιβάλλον χάους και αστάθειας, υπογραμμίζοντας ότι η παραβίαση της κυριαρχίας ενός λαού και του διεθνούς δικαίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή τάξη.

«Οποιαδήποτε επίθεση στην κυριαρχία του λαού και οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές εντός της διεθνούς τάξης», φέρεται να ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δηλώσεις μετά το υπουργικό συμβούλιο

Σε δηλώσεις του αργότερα στην τουρκική τηλεόραση, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας ότι «η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος ή την αστάθεια».

Η επικοινωνία των δύο ηγετών εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών Άγκυρας και Ουάσινγκτον για ζητήματα διμερούς συνεργασίας, αλλά και για κρίσιμα διεθνή μέτωπα που επηρεάζουν τη γεωπολιτική ισορροπία.