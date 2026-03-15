Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ για τη «σημασία» του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ απόψε για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δυο τους μίλησαν για τη «σημασία του επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ για τον τερματισμό της αναστάτωσης στην παγκόσμια ναυτιλία, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για το Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος. «Συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή» είπε παράλληλα.

Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι ο Στάρμερ συμφώνησε να συζητήσει την κατάσταση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε συνάντηση αύριο.

Ινδία: Σημειώνουμε πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι έχει σημειώσει κάποια πρόοδο με το Ιράν σχετικά με την επανεκκίνηση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Subrahmanyam Jaishankar δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή συζητώ μαζί τους και οι συζητήσεις μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα». «Αν μου αποφέρει αποτελέσματα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», πρόσθεσε.

Η Γερμανία είναι «σκεπτική» για τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στο Στενό του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας αμφισβήτησε την πιθανή διεύρυνση της ναυτικής αποστολής Aspides της ΕΕ στα Στενά του Ορμούζ. Ο Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD ότι η αποστολή για την υποστήριξη εμπορικών αποστολών που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα «δεν ήταν αποτελεσματική». «Γι’ αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς το αν η επέκταση του Aspides μέχρι το Στενό του Ορμούζ θα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια», είπε.