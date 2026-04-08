Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την εκεχειρία διάρκειας δυο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ενεργοποιήσει όλους τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Συνεχώς συναντώμενος με τους ηγέτες, ο Πρόεδρος Ερντογάν τους έχει προτρέψει να κρατήσουν ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας για να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό» αναφέρει η Hurriyet.