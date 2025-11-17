Τι προβλέπει το deal Ουκρανίας και Γαλλίας για τα 100 Rafale – Πόσα θα πληρώσει ο Ζελένσκι, πότε θα τα παραλάβει

Με φόντο τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που κλιμακώνονται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από τη Γαλλία μια ιστορική συμφωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν, για την ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της χώρας του.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας συνυπέγραψαν σήμερα Δευτέρα 17/11 στη βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

⚡️ Zelensky and Macron have signed a historic agreement in Paris



The agreement strengthens France’s military support for Ukraine and includes the delivery of French aircraft to the Ukrainian Armed Forces.



Ukraine will order 100 Rafale fighter jets from France, Zelensky… https://t.co/cZmQAZI4XA pic.twitter.com/8mVBheSJC3— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

«Μια σπουδαία μέρα», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύντομη ανάρτηση στο X, στα γαλλικά και ουκρανικά, συνοδευόμενη από φωτογραφία της υπογραφής της συμφωνίας. Grand jour.

Великий день. pic.twitter.com/YwfGV4d7Ii November 17, 2025

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, πραγματικά ιστορική για τις δύο χώρες μας, τη Γαλλία και την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι. Today marks a significant moment, truly historic for both our nations – France and Ukraine. Together with Emmanuel Macron, we signed a Declaration of Intent on Cooperation in the Acquisition of Defense Equipment for Ukraine. This document enables Ukraine to procure military… pic.twitter.com/0qzG41IsnP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η αριστεία της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας θα τεθεί στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας και θα της επιτρέψει την απόκτηση συστημάτων που της είναι αναγκαία για την αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η κατασκευή ενός Rafale κοστίζει από 70 έως 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία του Κιέβου, που θα μπορούσε να παραδοθεί σε μερικά χρόνια, θα κοστίσει συνολικά σε 7 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να χρηματοδοτήσει αυτή την τεράστια αγορά, το Κίεβο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – που ανέρχονται σε περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Καλεσμένος στο BFMTV, ο στρατηγός της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Πατρίκ Ντιτάρτρε, σχολιάζοντας την επιστολή προθέσης που υπέγραψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναρωτήθηκε αν η Ουκρανία θα μπορέσει να παραλάβει εγκαίρως τα 100 μαχητικά Rafale.

«Θα προλάβουν να φτάσουν πριν από το τέλος της σύγκρουσης; Κανείς δεν ξέρει», ανέφερε ο ειδικός και υπογράμμισε ότι η παραγγελία θα μπορούσε να καλυφθεί είτε από υπάρχουσες παραδόσεις είτε από γαλλικό εξοπλισμό – κάτι που, όπως λέει, δεν επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τον περασμένο μήνα επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100-150 σουηδικών καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen, σε μία στροφή σε σχέση με τη μέχρι σήμερα παραχώρηση οπλικών συστημάτων από τις δυτικές χώρες προς το Κίεβο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας για μετά το τέλος του πολέμου.

Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το κόσμημα της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.