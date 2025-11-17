Τι προβλέπει το deal Ουκρανίας και Γαλλίας για τα 100 Rafale – Πόσα θα πληρώσει ο Ζελένσκι, πότε θα τα παραλάβει
"Μια σπουδαία μέρα" τόνισε ο Μακρόν
Με φόντο τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που κλιμακώνονται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από τη Γαλλία μια ιστορική συμφωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν, για την ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της χώρας του.
Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας συνυπέγραψαν σήμερα Δευτέρα 17/11 στη βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.
«Μια σπουδαία μέρα», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύντομη ανάρτηση στο X, στα γαλλικά και ουκρανικά, συνοδευόμενη από φωτογραφία της υπογραφής της συμφωνίας.
«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, πραγματικά ιστορική για τις δύο χώρες μας, τη Γαλλία και την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι.
Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η αριστεία της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας θα τεθεί στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας και θα της επιτρέψει την απόκτηση συστημάτων που της είναι αναγκαία για την αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση.
Όπως μεταδίδει το BFMTV, η κατασκευή ενός Rafale κοστίζει από 70 έως 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία του Κιέβου, που θα μπορούσε να παραδοθεί σε μερικά χρόνια, θα κοστίσει συνολικά σε 7 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για να χρηματοδοτήσει αυτή την τεράστια αγορά, το Κίεβο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – που ανέρχονται σε περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ.
Καλεσμένος στο BFMTV, ο στρατηγός της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Πατρίκ Ντιτάρτρε, σχολιάζοντας την επιστολή προθέσης που υπέγραψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναρωτήθηκε αν η Ουκρανία θα μπορέσει να παραλάβει εγκαίρως τα 100 μαχητικά Rafale.
«Θα προλάβουν να φτάσουν πριν από το τέλος της σύγκρουσης; Κανείς δεν ξέρει», ανέφερε ο ειδικός και υπογράμμισε ότι η παραγγελία θα μπορούσε να καλυφθεί είτε από υπάρχουσες παραδόσεις είτε από γαλλικό εξοπλισμό – κάτι που, όπως λέει, δεν επιθυμούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τον περασμένο μήνα επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100-150 σουηδικών καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen, σε μία στροφή σε σχέση με τη μέχρι σήμερα παραχώρηση οπλικών συστημάτων από τις δυτικές χώρες προς το Κίεβο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας για μετά το τέλος του πολέμου.
Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το κόσμημα της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.
