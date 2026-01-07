Θρίλερ στον Ατλαντικό: Αμερικανοί κομάντο έκαναν «ρεσάλτο» σε δύο ρωσικά τάνκερ – «Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο», απαντά η Μόσχα

Την πρώτη επίσημη Ρωσική αντίδραση για την κατάληξη που είχε το δεξαμενόπλοιο Marinera εξέφρασε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, καταγγέλλοντας την επιχείρηση κατάληψής του ως πράξη παραβίασης του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την πλευρά της Ρωσίας, το πλοίο είχε λάβει νόμιμα προσωρινή άδεια, την παραμονή των Χριστουγέννων για να υψώσει τη ρωσική σημαία, «όπως επιτάσσει το ρωσικό και το διεθνές δίκαιο».

«Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα χρήσης βίας στην ανοικτή θάλασσα»

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Μεταφορών επισημαίνει ότι περίπου στις 15:00 (ώρα Μόσχας) το πλοίο καταλήφθηκε από δυνάμεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε διεθνή ύδατα, εκτός χωρικής δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Η Μόσχα επικαλείται τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), υπογραμμίζοντας ότι στην ανοικτή θάλασσα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ότι «κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλο κράτος». Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw January 7, 2026

Απαίτηση για «ανθρώπινη μεταχείριση» των Ρώσων στο πλοίο

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση» των Ρώσων που βρίσκονταν στο δεξαμενόπλοιο, καθώς και την «άμεση επιστροφή» τους στη Ρωσία. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS, η Μόσχα παρακολουθεί στενά πληροφορίες για αποβίβαση Αμερικανών στρατιωτών στο πλοίο.

ΗΠΑ: Επιχείρηση για παραβίαση κυρώσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν το Marinera, το οποίο έφερε ρωσική σημαία και παρακολουθούνταν από ρωσικό υποβρύχιο, έπειτα από καταδίωξη άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό. Η επιχείρηση εντάσσεται στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να μπλοκάρει τις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που αμερικανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν πλοίο υπό ρωσική σημαία.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό παλαιότερα ως Bella-1, είχε αποφύγει αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στην Καραϊβική και είχε αρνηθεί επιβίβαση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Έκτοτε, άλλαξε όνομα και σημαία.

Σε ανάρτηση στο Χ, η Διοίκηση Ευρώπης του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ κατέλαβε το πλοίο για παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός του παράνομου και υπό κυρώσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου παραμένει σε πλήρη ισχύ, οπουδήποτε στον κόσμο».

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Νέες «συλλήψεις» δεξαμενόπλοιων

Στο ίδιο πλαίσιο, η αμερικανική Ακτοφυλακή συνέλαβε και δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το υπό παναμαϊκή σημαία M/T Sophia, το οποίο χαρακτηρίστηκε «σκιώδες δεξαμενόπλοιο χωρίς εθνικότητα» και υπόκειται σε κυρώσεις. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κίνα, με απενεργοποιημένο το σύστημα AIS.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η Ουάσινγκτον και το Καράκας συνεχίζουν την αντιπαράθεση γύρω από το πετρέλαιο, με τη Βενεζουέλα να καταγγέλλει «πειρατεία» και τις ΗΠΑ να κατηγορούν την κυβέρνηση Μαδούρο για παράνομες εξαγωγές μέσω «σκιώδους στόλου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Βενεζουέλα κατέληξαν σε συμφωνία εξαγωγής αργού αξίας έως 2 δισ. δολαρίων προς τις ΗΠΑ, εξέλιξη που ενδέχεται να εκτρέψει φορτία από την Κίνα και να περιορίσει περαιτέρω τη χρήση δεξαμενόπλοιων που επιχειρούν εκτός του διεθνούς πλαισίου.