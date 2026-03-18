Τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας – Η περιοχή είχε βομβαρδιστεί από το 2016 από το ISIS
Έχει ύψος 16 μέτρα και τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού
Ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 16 μέτρων τοποθετήθηκε στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο πριν από μερικά 24ωρα, σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί το 2016 από το Ισλαμικό Κράτος.
Το άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε είναι στραμμένο προς την κοιλάδα Μπεκάα.
Σύμφωνα με τον τοπικό δήμο, το άγαλμα του Ιησού Χριστού κατασκευάστηκε με δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ, προκειμένου να αποτελέσει έμβλημα της πίστης και της αντοχής σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ.
«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας» τονίζει ο δήμος του Λιβάνου.
