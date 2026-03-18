Τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας – Η περιοχή είχε βομβαρδιστεί από το 2016 από το ISIS

Ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 16 μέτρων τοποθετήθηκε στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο πριν από μερικά 24ωρα, σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί το 2016 από το Ισλαμικό Κράτος.

Το άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε είναι στραμμένο προς την κοιλάδα Μπεκάα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇱🇧✝️🙏

ESTATUA DE JESÚS EN LA FRONTERA LÍBANO-SIRIA



Una imponente figura de Cristo Redentor se alza como faro de paz en zona de eterno conflicto.



En el pueblo cristiano de Al-Qaa, en el valle de la Bekaa, se inauguró recientemente… pic.twitter.com/CGUzJfloRL— ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 18, 2026

Σύμφωνα με τον τοπικό δήμο, το άγαλμα του Ιησού Χριστού κατασκευάστηκε με δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ, προκειμένου να αποτελέσει έμβλημα της πίστης και της αντοχής σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ. #Lebanon has just raised one of the largest statues of #Jesus the Redeemer in the #MiddleEast, on Jabal al-Salib in Al Qaa, overlooking the Bekaa plain. A symbol of faith and hope, the wider religious site is still under construction as work on the church continues. pic.twitter.com/3617kRTE3P March 16, 2026

«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας» τονίζει ο δήμος του Λιβάνου.