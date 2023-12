Τελείωσε η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας η οποία τέθηκε σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς. Οι μάχες ξεκίνησαν εκ νέου και η παγκόσμια ανησυχία εντείνεται ξανά, όπως διαπιστώνουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η ισχύς της συμφωνίας των δυο πλευρών εξέπνευσε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ανακοινωθέν με το οποίο γνωστοποίησε πως «ξαναρχίζει τη μάχη εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

Ήδη περίπου μια ώρα προτού τερματιστεί η ανακωχή ακούστηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από την μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή και κατόπιν ο Τσαχάλ έκανε γνωστό πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος αναχαίτισε ρουκέτα.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την εκτόξευση αυτή.

Στην πόλη της Γάζας, δημοσιογράφος του AFP άκουσε να βάλλονται δεκάδες οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού καθώς και πλήγματα ισραηλινών αεροσκαφών.

