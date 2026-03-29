Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε το Al Araby TV – Διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση (Βίντεο)

Επίθεση με πύραυλο δέχθηκε το κτίριο που στεγάζεται το Al Araby TV στην Τεχεράνη, με ανθρώπους να τραυματίζονται, ενώ υπήρχαν και ζημιές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές του Ιράν τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ από την επίθεση διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση.

WATCH: Qatar’s Al Araby TV office in Tehran, Iran heavily damaged after ‘drone strike’ pic.twitter.com/vDWcXB3uBU— Rapid Report (@RapidReport2025) March 29, 2026

«Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» ανέφερε ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας. A missile struck the building housing Al Araby TV’s office in Tehran, causing significant damage and halting broadcast. Correspondent Hazem Kallas was reporting from inside when the strike hit. pic.twitter.com/HiPD4SUdTk March 29, 2026

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης» ανέφερε σε ανακοίνωση του το Al Araby TV.