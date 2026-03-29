Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε το Al Araby TV – Διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση (Βίντεο)

Οι εικόνες από το σημείο

Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε το Al Araby TV – Διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση με πύραυλο δέχθηκε το κτίριο που στεγάζεται το Al Araby TV στην Τεχεράνη, με ανθρώπους να τραυματίζονται, ενώ υπήρχαν και ζημιές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές του Ιράν τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ από την επίθεση διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση.

«Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» ανέφερε ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης» ανέφερε σε ανακοίνωση του το Al Araby TV.

