Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε το Al Araby TV – Διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση (Βίντεο)
Οι εικόνες από το σημείο
Επίθεση με πύραυλο δέχθηκε το κτίριο που στεγάζεται το Al Araby TV στην Τεχεράνη, με ανθρώπους να τραυματίζονται, ενώ υπήρχαν και ζημιές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές του Ιράν τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ από την επίθεση διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση.
«Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» ανέφερε ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας.
«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης» ανέφερε σε ανακοίνωση του το Al Araby TV.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις