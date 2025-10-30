Τανζανία: “Εγκληματίες” χαρακτηρίζει τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές ο στρατός – Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τανζανίας Τζέικομπ Μκούντα αποκάλεσε «εγκληματίες» τους διαδηλωτές που συμμετείχαν στις χθεσινές, βίαιες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, χαρακτηρισμός που ήταν αναμενόμενος από τον στρατό καθώς απειλείται η παραμονή στην εξουσία της προέδρου Σαμία Σουλούχου Χάσαν.

«Είναι εγκληματίες. Και οι εγκληματίες πρέπει να συλληφθούν αμέσως» είπε ο Μκούντα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TBC. «Ζητώ από τους εγκληματίες να σταματήσουν αμέσως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι αμυντικές δυνάμεις θα λάβουν τα νόμιμα μέτρα εναντίον τους», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε ένοπλους στρατιώτες να περνούν απαθείς δίπλα από διαδηλωτές, κάτι που υποδήλωνε ότι στηρίζουν το κίνημά τους. Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Τανζανίας και τα βίντεο αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Chadema ανέφερε μάλιστα ότι «ο στρατός προστατεύει τις διαδηλώσεις».

Η κυβέρνηση παρέτεινε την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε χθες στο Νταρ ες Σαλάμ λόγω του μετεκλογικού χάους. Αστυνομικοί και στρατιώτες περιπολούσαν όλη την ημέρα στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Την Τετάρτη οι διαδηλωτές αψήφησαν την ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και επιτέθηκαν σε εκλογικά τμήματα και πυρπόλησαν ένα αστυνομικό τμήμα. Μια διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ταραχές συνεχίστηκαν και τη νύχτα, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Πληροφορίες, που δεν στάθηκε δυνατόν να επαληθευτούν, κάνουν λόγο για 30 νεκρούς, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Σήμερα το απόγευμα, το κέντρο του Νταρ ες Σαλάμ ήταν ουσιαστικά έρημο αλλά ανά διαστήματα ακούγονταν πυροβολισμοί.

Ταραχές αναφέρθηκαν και σε πολλές άλλες πόλεις, όπως στη Σόνγκουε και την Αρούσα.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Γκέρσον Μσίγκουα, ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να εργάζονται με τηλεργασία και αύριο Παρασκευή και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που ελέγχονται αυστηρά, δεν έχουν μεταδώσει τίποτα σχετικό με τις εκλογές από το πρωί της Τετάρτης. Η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε αποτελέσματα από κάποιες περιφέρειες που υποδηλώνουν ότι η Χάσαν κέρδισε τις εκλογές με συντριπτική διαφορά από τους αντιπάλους τους. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε δύο ημέρες.

Μεγάλο μέρος της οργής του κόσμου στρέφεται εναντίον του γιου της Χάσαν, του Αμπντούλ, ο οποίος είναι επικεφαλής μιας «ανεπίσημης δύναμης επέμβασης» της αστυνομίων και των υπηρεσιών ασφαλείας που έχει αναλάβει την ασφάλεια των εκλογών, σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο ενημέρωσης Africa Intelligence. Η δύναμη αυτή κατηγορείται για απαγωγές αντιφρονούντων και ιδίως της δημοφιλούς Influencer «Νίφερ» που κατηγορείται ότι κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν.

Το κόμμα Chadema αποκλείστηκε από τις εκλογές επειδή αρνήθηκε να υπογράψει τον εκλογικό κώδικα που δεν περιλάμβανε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες είχε ζητήσει. Ο ηγέτης του κόμματος, ο Τούντου Λίσου, συνελήφθη τον Απρίλιο και δικάζεται για εσχάτη προδοσία.

Λόγω της κρίσης, τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης. Κάποιοι κοιμούνταν στο πάτωμα, άλλοι δεν έχουν πλέον χρήματα επειδή ήταν αδύνατον να κάνουν πληρωμές με τραπεζικές κάρτες. «Ήταν το τρομακτικότερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ», είπε μια γυναίκα από τη Νότια Αφρική περιγράφοντας ότι είδε έξω από το αεροδρόμιο «μαυροντυμένους μασκοφόρους, βαριά οπλισμένους». «Θέλω μόνο να γυρίσω στο σπίτι μου», είπε.

Δεκάδες τουρίστες, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, παραμένουν επίσης από την Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, έναν τουριστικό προορισμό. Ένας Γάλλος που βρίσκεται εκεί είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αισθάνεται «σαν όμηρος» καθώς «μετά τα οδοφράγματα, τους πυροβολισμούς και τις ταραχές στους δρόμους», σήμερα δεν ήταν βέβαιο ότι θα τους έδιναν φαγητό.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τανζανία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια ή στα ξενοδοχεία όπου διαμένουν, λόγω των ταραχών και των μπλόκων στους δρόμους.