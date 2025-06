Πανικός επικράτησε στην Ταϊλάνδη, όταν ένας ελέφαντας το «έσκασε» από το Εθνικό Πάρκο Khao Yai και μπήκε σε σούπερ μάρκετ για να ικανοποιήσει την πείνα του.

Ο ελέφαντας που ακούει στο όνομα Plai Biang Lek, είναι γνωστός στους κατοίκους της περιοχής για τις επισκέψεις που κάνει σε σπίτια αναζητώντας τροφή.

Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, ο Biang μπήκε στο μάρκετ της περιοχής κι έφαγε εννέα σακούλες με κράκερ γλυκού ρυζιού, ένα σάντουιτς και λίγες μπανάνες, πριν φύγει από το σημείο.

A hungry elephant brazenly helped himself to food in a shop in Thailand.



His name is Plai Biang Lek and he is a familiar sight on the fringes of the Kha Yai National Park.https://t.co/m35DFvtTyH pic.twitter.com/tf7qOKRv4H