Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζουν προσωρινό στεγαστικό συγκρότημα Παλαιστινίων στη Γάζα – Αντιδράσεις για πιθανή διχοτόμηση

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν την κατασκευή ενός μεγάλου στεγαστικού συγκροτήματος για χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους σε περιοχή της νότιας Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, σύμφωνα με χάρτη και διπλωματικές πηγές.

Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός «Temporary Emirates Housing Complex» κοντά στη Ράφα, μια πόλη που πριν από τον πόλεμο είχε περίπου 250.000 κατοίκους και σήμερα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στριμωγμένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς και ερείπια σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από τη Χαμάς.

Ο χάρτης που έχουν δει διπλωμάτες δείχνει ότι το εμιρατινό συγκρότημα τοποθετείται κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, σε μια ζώνη που εφάπτεται στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» της εκεχειρίας του Οκτωβρίου. Η γραμμή αυτή χωρίζει τις περιοχές της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο από εκείνες υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Το σχέδιο συνδέεται με το πλάνο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια «διαρκή ειρήνη» στη Γάζα και τη δημιουργία μιας πολυεθνικής αποστολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με βάση στο νότιο Ισραήλ. Εκεί έχουν παρουσιαστεί λεπτομέρειες για την προσωρινή στέγαση και τις βασικές υπηρεσίες που θα παρέχει το συγκρότημα στη Ράφα. Ωστόσο, από τα πρώτα στοιχεία, διπλωμάτες εκφράζουν έντονες αμφιβολίες για την πολιτική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Παρά τις αναφορές σε ανθρωπιστική ανακούφιση, πολλοί φοβούνται ότι η μετακίνηση Παλαιστινίων σε ένα εμιρατινό στεγαστικό συγκρότημα μέσα σε ζώνη υπό ισραηλινό έλεγχο μπορεί να παγιώσει μια de facto διχοτόμηση της Γάζας.

Οι δωρητές παραμένουν διστακτικοί να δεσμεύσουν κονδύλια ανοικοδόμησης, φοβούμενοι ότι οι διαφωνίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς και ο τελικός έλεγχος του θύλακα μπορεί να οδηγήσουν ξανά σε πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Την ώρα που το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του νότιου άκρου όπου βρίσκεται η Ράφα, σχεδόν όλοι οι δύο εκατομμύρια κάτοικοι παραμένουν σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Το συγκρότημα των ΗΑΕ σε «κίτρινη ζώνη» υπό ισραηλινό έλεγχο

Το εμιρατινό στεγαστικό συγκρότημα σχεδιάζεται σε μια λωρίδα γης που, σύμφωνα με διπλωμάτες, έχει «καθαρίσει» ο ισραηλινός στρατός από τη μεσογειακή ακτή έως τη Ράφα, με στόχο να φιλοξενήσει προσωρινά οικιστικά έργα. Η περιοχή αυτή αποτελεί τμήμα της ζώνης υπό ισραηλινό έλεγχο, όπου σήμερα ζει ένα πολύ μικρό ποσοστό του παλαιστινιακού πληθυσμού, ενώ η πλειονότητα παραμένει σε καταυλισμούς στις περιοχές της Χαμάς.

Διπλωματικές πηγές παραλληλίζουν το σχέδιο με παλαιότερες αμερικανικές προτάσεις για «Alternative Safe Communities» και «Planned Communities», που στόχο είχαν να ενθαρρύνουν τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν μακριά από τα προπύργια της Χαμάς.

Μπορεί ένα στεγαστικό συγκρότημα των ΗΑΕ να «πνίξει» τη Χαμάς;

Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι αμερικανικές ιδέες για εναλλακτικές «ασφαλείς κοινότητες» είχαν σχεδιαστεί ως μακροπρόθεσμη στρατηγική «ασφυξίας» της Χαμάς, στερώντας της σταδιακά τον άμαχο πληθυσμό που ελέγχει. Όπως σημειώνει ο Kenneth Katzman του The Soufan Center, για να έχει αποτέλεσμα ένα τέτοιο σχέδιο θα απαιτούνταν στεγαστικές δομές για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και όχι απλώς ένα ή δύο έργα, όπως αυτό στη Ράφα.

Με δεδομένο ότι περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι υπολογίζεται ότι βρίσκονται σήμερα σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, διπλωμάτες αμφιβάλλουν αν θα υπάρξει μαζική μετακίνηση από τους υπάρχοντες καταυλισμούς.

Η στάση των ΗΑΕ και οι φόβοι για μόνιμη διχοτόμηση

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που σύναψαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2020, αντιμετωπίζουν τη Χαμάς και άλλα ισλαμιστικά κινήματα ως απειλή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Επισήμως δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένα στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν ρητά το συγκεκριμένο σχέδιο.

Διπλωμάτες και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατεύθυνση πόρων σε περιοχές με ελάχιστο πληθυσμό, αντί για τους υπερφορτωμένους καταυλισμούς, μπορεί να παγιώσει μια νέα πραγματικότητα μόνιμης διαίρεσης της Γάζας.