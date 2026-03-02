Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τα έβαλε και με την κυβέρνηση του Λιβάνου η Χεζμπολάχ – «Είναι μια αλαζονική απόφαση»

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

Τα έβαλε και με την κυβέρνηση του Λιβάνου η Χεζμπολάχ – «Είναι μια αλαζονική απόφαση»
Πηγή φωτογραφίας: EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης τη Δευτέρα 2/3 να απαγορεύσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή πάρθηκε ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί αντίποινα σε απάντηση στις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του, ο Μοχάμεντ Ράαντ, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού μπλοκ της Χεζμπολάχ, καταδικάζει τις «αλαζονικές αποφάσεις» της Βηρυτού, λέγοντας ότι «οι Λιβανέζοι περίμεναν μια απόφαση που θα απέρριπτε την (ισραηλινή) επιθετικότητα».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ