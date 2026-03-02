Τα έβαλε και με την κυβέρνηση του Λιβάνου η Χεζμπολάχ – «Είναι μια αλαζονική απόφαση»
Τι ανέφερε η ανακοίνωση
Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης τη Δευτέρα 2/3 να απαγορεύσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή πάρθηκε ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί αντίποινα σε απάντηση στις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.
Σε ανακοίνωσή του, ο Μοχάμεντ Ράαντ, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού μπλοκ της Χεζμπολάχ, καταδικάζει τις «αλαζονικές αποφάσεις» της Βηρυτού, λέγοντας ότι «οι Λιβανέζοι περίμεναν μια απόφαση που θα απέρριπτε την (ισραηλινή) επιθετικότητα».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις