Τα έβαλε και με την κυβέρνηση του Λιβάνου η Χεζμπολάχ – «Είναι μια αλαζονική απόφαση»

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης τη Δευτέρα 2/3 να απαγορεύσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή πάρθηκε ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί αντίποινα σε απάντηση στις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μοχάμεντ Ράαντ, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού μπλοκ της Χεζμπολάχ, καταδικάζει τις «αλαζονικές αποφάσεις» της Βηρυτού, λέγοντας ότι «οι Λιβανέζοι περίμεναν μια απόφαση που θα απέρριπτε την (ισραηλινή) επιθετικότητα».