Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Σύντομο και αποφασιστικό χτύπημα θέλει ο Τραμπ – Πόσο κοντά είναι η επίθεση;

Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ φαίνεται πως είναι αποφασισμένες να επιτεθούν άμεσα στο Ιράν.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, το Πεντάγωνο σύμφωνα με πληροφορίες διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν (USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen) να αναχωρήσουν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου βρίσκονται, και να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές στο επιτελείο εθνικής ασφάλειας ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν θα πρέπει να είναι σύντομη και καθοριστική, χωρίς να οδηγήσει σε έναν πόλεμο που θα παραταθεί για εβδομάδες ή μήνες.

Όπως δήλωσε Αμερικανό αξιωματούχο, δύο άτομα που είναι ενήμερα για τις διαβουλεύσεις και ένα πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι, αν προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, θέλει το αποτέλεσμα να είναι άμεσο και καταλυτικό για το ιρανικό καθεστώς.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη θα καταρρεύσει γρήγορα, έπειτα από ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα.

Επίσης, επικρατεί ανησυχία σχετικά με το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν όλα τα μέσα που θα χρειαστούν στην περιοχή για να προστατευθούν από την επιθετική αντίδραση του Ιράν την οποία αναμένουν οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, το Ιράν ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο –όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ– ότι «σταματάει τους σκοτωμούς και ακυρώνει τις εκτελέσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με ενημέρωσαν πως έχουν σταματήσει οι σκοτωμοί και ότι οι εκτελέσεις ακυρώθηκαν» είπε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποιώντας όμως πως «αν αυτό ξανασυμβεί, θα είμαστε πολύ αναστατωμένοι». "The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I've been told that on good authority." — President Trump pic.twitter.com/UMnOsZI2Dd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 14, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πριν αποκλείσουν τη στρατιωτική δράση στο Ιράν.

Ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε χθες Τετάρτη 14/1 έκρινε πως η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει, χαρακτήρισε τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, «πολύ ωραίο τύπο». Ωστόσο, αμφισβήτησε το κατά πόσο θα τον υποστηρίξει για να κυβερνήσει εν τέλει το Ιράν το οποίο έχει βυθιστεί στο αίμα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το γιο του σάχη.

«Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει πιθανή η πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», όπως αναφέρει. «Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έστειλε προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News για το μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ απάντησε:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του

Το Ιράν έκλεισε για περίπου πέντε ώρες τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Την είδηση ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 χθες Τετάρτη (σ.σ. είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Ο εναέριος χώρος άνοιξε και πάλι γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. With the NOTAM closing Iranian airspace expired, some flights are now making their way toward Tehran. https://t.co/IGaj36AUvI pic.twitter.com/Rhs03kbsmr— Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

Η Δύση απομακρύνει διπλωματικό προσωπικό και πολίτες

Την Τετάρτη, εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη τοποθεσία, σε περίπτωση που ενδεχόμενη αμερικανική ενέργεια προκαλέσει ιρανική αντίδραση.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ λαμβάνουν και άλλα προληπτικά μέτρα σε ολόκληρη την περιοχή για την προστασία στρατιωτικών, πολιτών και οικογενειών τους.

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι, «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τυχόν ταξιδιωτικά τους σχέδια σε περίπτωση διαταραχών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστάσεις στις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η Πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και προετοιμασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico έκλεισε προσωρινά η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και το προσωπικό θα εργάζεται εξ αποστάσεως για ένα διάστημα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν» λόγω της κατάστασης στη χώρα. Η Πολωνία προειδοποίησε τους πολίτες της για τα «ταξίδια προς και μέσω του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής». Στο Ιράν βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

όπως έγινε γνωστό, η κρίση στο Ιράν μπαίνει πλέον και επίσημα στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Σομαλία, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε ότι προγραμματίστηκε συνεδρίαση για σήμερα Πέμπτη 15/1 2026, στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης), υπό το θέμα ημερήσιας διάταξης «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.