“Μποτιλιάρισμα” στα Στενά του Ορμούζ: Δεκάδες πλοία επιχειρούν διέλευση

Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

REUTERS: A convoy of tankers seen departing the Gulf and transiting the Strait of Hormuz on Saturday.



Συγκεκριμένα, τουλάχιστον οκτώ πετρελαιοφόρα έσπευσαν προς τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός ήταν πλήρως ανοιχτή για τη ναυσιπλοΐα.

Πέντε από τα πλοία μεταφοράς πλοίων, τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς την πλωτή οδό ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (17.4.2026), λίγο αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ήταν πλήρως ανοιχτή η δίοδος, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τρία ακόμη, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον απόπλου του από το Ντουμπάι πραγματοποίησε και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 47 ημερών που είχε ξεκινήσει με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

H ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο επανεκκίνησε, καθώς πλοία που παρέμεναν αγκυροβολημένα τις προηγούμενες εβδομάδες σηκώνουν άγκυρες, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το περιορισμένο «παράθυρο» της 10ήμερης εκεχειρίας και την απόφαση της Τεχεράνης και των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς η συγκέντρωση της ναυσιπλοΐας σε έναν στενό και πλήρως επιτηρούμενο διάδρομο, σε συνδυασμό με την άτακτη επανεκκίνηση των διελεύσεων, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ναυτικού ατυχήματος, εφόσον δεν υπάρξει αυξημένη προσοχή από τα πληρώματα.