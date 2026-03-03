Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Συναγερμός στο Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους σε Τελ Αβίβ και Χάιφα

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 3/3 στο Ισραήλ μετά από τη νέα πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, τρεις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Τελ Αβίβ και την περιοχή της Χάιφα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, στην πρώτη επίθεση μεγάλης εμβέλειας της Χεζμπολάχ εν μέσω της τρέχουσας σύγκρουσης.

Δύο από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, ενώ ένας χτύπησε σε ανοιχτή περιοχή, σύμφωνα με τον στρατό.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς στην επίθεση.

