Συναγερμός στο Ισραήλ – Επίθεση με πυραύλους από Ιράν

Μετά από περίπου 11 ώρες «ησυχίας» συναγερμός σήμανε ξανά στο Ισραήλ καθώς εντοπίστηκε νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

«Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αμυντικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των σχετικών περιοχών.

Ζητείται από το κοινό να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες — αυτές σώζουν ζωές. Μόλις λάβει μια ειδοποίηση, το κοινό καλείται να εισέλθει σε έναν προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η έξοδος από έναν προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από ρητές οδηγίες. Ζητείται από το κοινό να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» αναφέρει η ανακοίνωση του IDF.