Συναγερμός στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε εκκλησία – Φόβοι για πολλά θύματα (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα μετά από πυροβολισμούς με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα όλα έγιναν περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street.

Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται κι ένα καθολικό σχολείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός αν ο ένοπλος στόχευε να χτυπήσει την εκκλησία ή το σχολείο. Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.