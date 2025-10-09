Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Η στιγμή που δημοσιογράφοι στην χωρίς ρεύμα Γάζα ανακοινώνουν την εκεχειρία (Βίντεο)

Εικόνες ανακούφισης που συγκλονίζουν καταγράφηκαν στην Γάζα την στιγμή που ανακοινώνεται η συμφωνία για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στην βόρεια πλευρά της Γάζας, οι κάτοικοι δεν είχαν ενημερωθεί για την εξέλιξη καθώς το ρεύμα και το ίντερνετ έχουν διακοπεί λόγω των βομβαρδισμών από το Ισραήλ. Έτσι, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην περιοχή περπάτησαν στους δρόμους φωνάζοντας για να ενημερωθεί ο κόσμος για το χαρμόσυνο γεγονός.

Τις συγκινητικές εικόνες κατέγραψε σε βίντεο και τις μοιράστηκε στα social media o Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Άνας Άγιαντ, αναφέροντας πως στα πλάνα φαίνεται ο δημοσιογράφος Σάλεχ αλ-Τζαφαράουι καθώς και άλλοι άνδρες που φορούν γιλέκα δημοσιογράφων να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους της βόρειας Γάζας.

“Στη βόρεια Γάζα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι άνθρωποι εδώ αγνοούν λόγω έλλειψης δικτύων διαδικτύου. Ο Saleh και η νεολαία φωνάζουν με την κορυφή της φωνής τους ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να καθησυχάσουν και να ενημερώνονται”, γράφει η λεζάντα. #Palestinian journalists in the northern #GazaStrip defied the internet blackout in the territory by using their voices to inform the population about the #ceasefire deal on Thursday midnight. pic.twitter.com/E50mDiUUTf October 9, 2025

“Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αψήφησαν τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή, και χρησιμοποίησαν τις φωνές τους για να ενημερώσουν τον πληθυσμό σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τα μεσάνυχτα της Πέμπτης”, αναφέρει ανάρτηση στο Χ.