Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις διάσωσης

Στη Σλοβακία σημειώθηκε σύγκρουση δύο τρένων, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.



Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:31 μ.μ. στη γραμμή 158, στο τμήμα μεταξύ Pezinok και του Κεντρικού Σταθμού της Μπρατισλάβας.

PHOTO: Pezinok–Bratislava Main Station line pic.twitter.com/VImZPUQWYi— Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025

Η ανακοίνωση της αστυνομίας