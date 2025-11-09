Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις διάσωσης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:13

Στη Σλοβακία σημειώθηκε σύγκρουση δύο τρένων, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:31 μ.μ. στη γραμμή 158, στο τμήμα μεταξύ Pezinok και του Κεντρικού Σταθμού της Μπρατισλάβας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

