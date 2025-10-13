Σλοβακία: Συγκλονιστικό βίντεο με τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων – Τουλάχιστον 100 τραυματίες

Συγκρούστηκαν δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας το πρωί της Δευτέρας (13/10) στην εριοχή του χωριού Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών, το ατύχημα σημειώθηκε στο χωριό Jablonov nad Turňou, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 100 τραυματίες, με τουλάχιστον τρεις να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Κόσιτσε έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε τεστ για την παρουσία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών στο σημείο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Ο δεύτερος μηχανοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, όπου θα ληφθεί βιολογικό υλικό ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία αλκοόλ και ναρκωτικών.

Από το σημείο της σύγκρουσης έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες, αλλά η Κεντρική Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβακικής Δημοκρατίας δημοσίευσε ένα βίντεο του τρένου πριν από τη σύγκρουση.

Το βίντεο κατέγραψε επίσης τον ήχο της σύγκρουσης:

Σύμφωνα με την Πέτρα Κλιμέσοβα, η εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρήσεων, είπε ότι στο σημείο βρίσκονται επτά ασθενοφόρα εδάφους, τρία ελικόπτερα διάσωσης και δύο λεωφορεία.

Επίσης ο πρόεδρος της αυτοδιοικούμενης περιοχής του Κόσιτσε, Ραστισλάβ Τρνκα, μίλησε για την σύγκρουση δύο τρένων ταχείας κυκλοφορίας κοντά στο Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνοου στη Σλοβακία, τονίζοντας ότι το ατύχημα αποκαλύπτει βαθιά προβλήματα με τους σλοβακικούς σιδηρόδρομους.

«Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή να συγκρουστούν στη Σλοβακία το 2025;» αναρωτιέται ο Τρνκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα είναι αν απέτυχε το άτομο, το σύστημα, η τεχνολογία ή όλα αυτά.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας ενημέρωσε μέσω Facebook ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Η σιδηροδρομική εταιρεία της Σλοβακίας (ZSSK) ανακοίνωσε ότι δύο τρένα Gemeran (R 913 και R 914) συγκρούστηκαν λίγο μετά τις δέκα. «Τα τρένα συγκρούστηκαν στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνουν σε μονή γραμμή», ανέφερε σε δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι η αιτία της σύγκρουσης είναι μάλλον ανθρώπινο σφάλμα. «Στη διαδρομή έχει εξασφαλιστεί αντικατάσταση με λεωφορεία», πρόσθεσε.