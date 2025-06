Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ινδία μετά τη συντριβή του αεροπλάνου της AIR India που είχε ως αποτέλεσμα 260 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι 241 είναι οι επιβάτες της μοιραίας πτήσης που έχασαν τη ζωή τους, ενώ 19 πέθαναν στους ξενώνες των ιατρών που κατέπεσε το αεροσκάφος.

Από την πλευρά της, η Air India ανακοίνωσε ότι από τους 242 επιβαίνοντες της πτήσης σκοτώθηκαν οι 241 και επέζησε ένας που είναι στο νοσοκομείο. Η εταιρεία πάντως δεν καταμετρά τον αριθμό των θυμάτων επί του εδάφους.

More update from the Air India crash site https://t.co/KbOo6CNKTa

Πλέον, η επιχείρηση διάσωσης από τις Αρχές στο σημείο της συντριβής έχει ολοκληρωθεί, ενώ οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Αχμενταμπάντ και η αναγνώριση τους θα γίνει με τη διαδικασία του DNA καθώς ορισμένες δεν είναι αναγνωρίσιμες επειδή έχουν απανθρακωθεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του αεροπλάνου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σύμφωνα με το BBC είναι η θέση των πτερυγίων του αεροσκάφους, να δημιούργησε το πρόβλημα που είχε αποτέλεσμα την πτώση. «Όταν κοιτάζω το βίντεο το σύστημα προσγείωσης (τροχοί) είναι ακόμη κατεβασμένο, αλλά τα πτερύγια έχουν μαζευτεί», λέει ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων Τζέφρι Τόμας για να προσθέσει: «Το σύστημα προσγείωσης συνήθως μαζεύεται μέσα σε 10-15 δευτερόλεπτα, και τα πτερύγια μαζεύονται σταδιακά σε διάστημα 10-15 λεπτών».

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ