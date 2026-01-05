Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγος του Σίλια Φλόρες, κρατούνται στις διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ που βρίσκονται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έπειτα από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που σημειώθηκε το Σάββατο (03/01).

Δεν είναι τυχαίο που ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στις συγκεκριμένες φυλακές στο Μπρούκλιν καθώς έχουν μεγάλο συμβολισμό λόγω της κράτησης επιφανών κρατουμένων όπως ο Ντίνι και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ενώ είναι πολύ πιθανό να είναι κλεισμένοι στο κελί τους 23 ώρες το 24ωρο.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη τους, μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα, Δευτέρα.

Ποιο είναι το MDC

To 1994 ιδρύθηκε το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκας και πρόκειται για τη μοναδική φυλακή όπου οι κρατούμενοι αναμένουν να δικαστούν ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Σον «Ντίντι» Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Απάνθρωπες οι συνθήκες κράτησης

Οι συνθήκες διαβίωσης στο σωφρονιστικό κέντρο MDC Μπρούκλιν έχουν καταγγελθεί τόσο από κρατούμενους όσο και από τους δικηγόρους τους ως ανθυγιεινές και απάνθρωπες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2019, αρκετοί κρατούμενοι στο συγκεκριμένο κέντρο βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε κελιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς μια πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και την θέρμανση.

Το 2024, δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από άλλους κρατούμενους με αυτοσχέδια όπλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το περιστατικό αυτό οδήγησε τις αρχές στην εκτέλεση επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζιάν Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία κρατείτο στο MDC Μπρούκλιν πριν καταδικαστεί το 2021 για τη συνεργία της στις σεξουαλικές εγκληματικές ενέργειες του Τζέφρι Έπσταιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για τις ανθυγιεινές συνθήκες στο κελί της, αναφέροντας την παρουσία ακαθαρσιών και τρωκτικών.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, υπεύθυνη για την εποπτεία του MDC Μπρούκλιν, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο. Ωστόσο, σε έκθεση της Σεπτεμβρίου 2025, η Υπηρεσία ανέφερε ότι οι συνθήκες στη φυλακή βελτιώθηκαν μέσω της αύξησης του προσωπικού και άλλων μεταρρυθμίσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και νυν δικηγόρος, τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν θύματα βίας από τους συγκρατούμενους τους.

Η περίπτωση του Μαδούρο

Σύμφωνα με όσα εκτίμησε ο Έπνερ, για κάποιον όπως ο Μαδούρο, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος επειδή θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Ο Λίντσεϊ εκτιμά ότι ο Μαδούρο πιθανόν να παραμένει κλεισμένος στο κελί του για 23 ώρες την ημέρα, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και μόνο μία ώρα άσκησης την ημέρα σε μια περιορισμένη, περίκλειστη περιοχή. Πιθανόν να έχει πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό η σύζυγος του Μαδούρο να αντιμετωπίζει παρόμοιες συνθήκες κράτησης.

Ο Ντίντι

Ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν, όπου κοιμόταν σε έναν κοιτώνα μαζί με άλλους κρατούμενους σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου. Η τουαλέτα ήταν ανοιχτή, χωρίς πόρτα, στον ίδιο χώρο. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι φύλακες απέτρεψαν επίθεση εναντίον του από κάποιον κρατούμενο, ο οποίος προσπάθησε να τον τραυματίσει με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρούνται κάποια σημάδια βελτίωσης στο MDC Μπρούκλιν.

Το 2024, ο δικαστής Τζέσι Φέρμαν από το Μανχάταν αρνήθηκε να στείλει έναν άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εγκλήματα ναρκωτικών, στη συγκεκριμένη φυλακή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες εκεί «συνεχιζόμενη τραγωδία». Ωστόσο, σε άλλη υπόθεση τον Μάιο του 2025, ο ίδιος δικαστής παρατήρησε ότι οι συνθήκες είχαν βελτιωθεί «σημαντικά» από το 2024.

Στην έκθεσή της τον Σεπτέμβριο, η Υπηρεσία Φυλακών ανέφερε ότι έχει παρατηρηθεί «σημαντική μείωση της βίας» στο MDC Μπρούκλιν και ότι ο αριθμός των κρατουμένων έχει μειωθεί από 1.600 σε περίπου 1.300.