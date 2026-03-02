Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή – Έφτασαν στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F -16

Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η άφιξη των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε έπειτα από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο σχετικό αίτημα, επιβεβαιώνοντας τον διαρκή συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα Αθήνας και Λευκωσίας.

H Eλλάδα στέλνει και τις φρεγάτες «Κίμων» & «Ψαρά»

Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η φρεγάτα Κίμων και η φρεγάτα «Ψαρά» με το σύστημα αντι-drone Κένταυρος μαζί με ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών θα πάνε στην Κύπρο.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο μέρες, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον κ. Πάλμα. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα “Κίμων”, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο».