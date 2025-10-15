Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Έληξε 8 πολέμους σε 8 μήνες” – Η αφίσα για τον “ειρηνοποιό” Ντόναλντ Τραμπ μετά την συμφωνία για την Γάζα
Μετά την υπογραφή του σχεδίου εκεχειρίας για την Γάζα
Αφίσα που αριθμεί τους πολέμους που σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες πόσταρε σε ανάρτηση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, με την ανάρτηση αυτή να ακολουθεί εκείνη που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό».
Οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών όπου έληξε ο πόλεμος και αναγράφονται στη λίστα είναι:
- Καμπότζη και Ταϊλάνδη
- Κόσοβο και Σερβία
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
- Πακιστάν και Ινδία
- Ισραήλ και Ιράν
- Αίγυπτος και Αιθιοπία
- Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Ισραήλ και Χαμάς
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία που υπεγράφη για τη Γάζα, αποτελεί ένα σχέδιο εκεχειρίας το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί στην πράξη.
