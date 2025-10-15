Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Έληξε 8 πολέμους σε 8 μήνες” – Η αφίσα για τον “ειρηνοποιό” Ντόναλντ Τραμπ μετά την συμφωνία για την Γάζα

Αφίσα που αριθμεί τους πολέμους που σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες πόσταρε σε ανάρτηση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, με την ανάρτηση αυτή να ακολουθεί εκείνη που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό».

Οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών όπου έληξε ο πόλεμος και αναγράφονται στη λίστα είναι:

Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Κόσοβο και Σερβία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα

Πακιστάν και Ινδία

Ισραήλ και Ιράν

Αίγυπτος και Αιθιοπία

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ισραήλ και Χαμάς

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία που υπεγράφη για τη Γάζα, αποτελεί ένα σχέδιο εκεχειρίας το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί στην πράξη.