Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Έληξε 8 πολέμους σε 8 μήνες” – Η αφίσα για τον “ειρηνοποιό” Ντόναλντ Τραμπ μετά την συμφωνία για την Γάζα

Μετά την υπογραφή του σχεδίου εκεχειρίας για την Γάζα

Αφίσα που αριθμεί τους πολέμους που σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες πόσταρε σε ανάρτηση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, με την ανάρτηση αυτή να ακολουθεί εκείνη που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό».

Οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών όπου έληξε ο πόλεμος και αναγράφονται στη λίστα είναι:

  • Καμπότζη και Ταϊλάνδη
  • Κόσοβο και Σερβία
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
  • Πακιστάν και Ινδία
  • Ισραήλ και Ιράν
  • Αίγυπτος και Αιθιοπία
  • Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
  • Ισραήλ και Χαμάς

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία που υπεγράφη για τη Γάζα, αποτελεί ένα σχέδιο εκεχειρίας το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί στην πράξη.

