Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα στείλει στρατεύματα στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν, αποστασιοποιώντας το Ηνωμένο Βασίλειο από την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτόν». Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει «αμυντικά μέτρα» για να προστατεύσει «βρετανικές ζωές, βρετανικά συμφέροντα και, φυσικά, τους συμμάχους μας στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αλλά τόνισε: «Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, ενέκρινε τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις που στοχεύουν ιρανικές θέσεις που συνδέονται με απειλές στο Στενό του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν ιρανικούς πυραύλους.