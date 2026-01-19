Στάρμερ: “Λάθος” οι δασμοί σε συμμάχους – Ζήτησε ψυχραιμία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι απαιτείται μια ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ιστορικές συμμαχίες μπορούν να αντέξουν στον χρόνο, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς στους συμμάχους για να εξασφαλίσει την περιοχή.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε ασφάλεια και ευημερία για δεκαετίες και είπε πως είναι αποφασισμένος να διατηρήσει τους δεσμούς αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως είπε πως οι απειλές του Τραμπ ότι θα επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος. Είπε πως το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τη Δανία και μόνο.

«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση», είπε ο Στάρμερ.

«Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά με τη Γροιλανδία: «ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό είναι η ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων».