Στάρμερ για Ουκρανία: “Τα δύσκολα είναι μπροστά μας”

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ, παρότι τα “πιο δύσκολα βήματα” είναι ακόμα μπροστά μας.

Ο Στάρμερ, μιλώντας μετά τη συνάντηση στο Παρίσι με τους ηγέτες του “Συνασπισμού των Προθύμων” των συμμάχων της Ουκρανίας, δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στην παρακολούθηση και την εποπτεία οποιασδήποτε εκεχειρίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με περαιτέρω μέτρα κατά εμπόρων πετρελαίου και φορέων εκμετάλλευσης του σκιώδους στόλου που υποστηρίζουν τη Μόσχα.

Λίγο νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μια προοπτική που ωστόσο παραμένει μακρινή.

Η δύναμη αυτή, η οποία μελετάται εδώ και μήνες, αναμένεται να “παρέχει μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συνάντηση συμμάχων του Κιέβου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να δείξουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Μόσχας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.