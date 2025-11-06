Σομαλία: Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο – “Άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ στο ρεσάλτο”

Νέο επεισόδιο επίθεσης πειρατών σημειώθηκε ανοιχτά της Σομαλίας μετά από ρεσάλτο που έκαναν πειρατές σε ελληνόκτητο πλοίο.

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, οι πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε σε τάνκερ με σημαία Μάλτας ανοιχτά της Σομαλίας.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει. UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25



Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο HELLAS APHRODITE. Το σκάφος έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) δήλωσε ότι πρόσωπα, στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια, ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ, στη Σομαλία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Ambrey και η UKMTO αναφέρονταν στο ίδιο περιστατικό, αλλά και οι δύο ανακοινώσεις ανέφεραν παρόμοιες αποστάσεις από τις ακτές της Σομαλίας.