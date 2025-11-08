Σοκαριστικό δυστύχημα στη Φλόριντα: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν όταν ένας 22χρονος οδηγός, ο Σάιλας Σάμπσον από το Ντέιντ Σίτι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω στο Bradley’s, ένα γνωστό γκέι μπαρ στη Φλόριντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ ο δράστης φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα, καταδιωκόμενος από την αστυνομία. Τρεις από τους νεκρούς υπέκυψαν επί τόπου, ενώ ένας ακόμη άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους έντεκα τραυματίες, ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία εντόπισε τον Σάμπσον λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο I-275 South, ενώ το ελικόπτερο της Τάμπα τον κατέγραψε να κινείται στη Hillsborough Avenue, πριν εισέλθει μόνος του στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης τελικά έπεσε πάνω στο μπαρ στη 7th Avenue.

Ο Σάμπσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και άλλες κακουργηματικές κατηγορίες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκο, δήλωσε: «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια αλόγιστη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Οι ιδιοκτήτες του Bradley’s σημείωσαν ότι η τραγωδία «χτύπησε την καρδιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Τάμπα», τονίζοντας ότι το μπαρ αποτελεί «καταφύγιο, χώρο χαράς, αγάπης και οικογένειας» για πολλούς κατοίκους της περιοχής. Οι επιχειρήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας γύρω από την 7th Avenue και τη γειτονιά Ybor City επηρεάστηκαν επίσης από το περιστατικό.