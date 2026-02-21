Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις φυλακές στο Ιράν: Αστυνομικοί βιάζουν γυναίκες και τους αφαιρούν τη μήτρα για να καλύψουν το έγκλημα

Εγκλήματα σε βάρος γυναικών, που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με αναφορές να κάνουν λόγο για ομαδικούς βιασμούς κρατουμένων και ακρωτηριασμό της μήτρας τους, ώστε να μην αποκαλυφθούν τα εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το New York Post, πηγή από το Ιράν που μίλησε στο News Nation, ανέφερε ότι κρατούμενες και κρατούμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά βία, σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια από ομάδες μασκοφόρων αστυνομικών.

«Βιάζουν άνδρες και γυναίκες στις φυλακές. Οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται δεν τρέφονται, τους χτυπούν, τους βγάζουν τα νύχια και τους δαγκώνουν», ανέφερε. «Οι κρατούμενοι σκοτώνονται καθημερινά από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Μία Ιρανή πρόσφυγας κατήγγειλε ότι εκείνη και άλλες κρατούμενες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς υπό απειλή όπλου και μετατράπηκαν σε «σεξουαλικές σκλάβες», ενώ δέχονταν ταπεινωτικά σχόλια για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Τις ακρωτηριάζουν για να καλύψουν τα εγκλήματα

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ορισμένες γυναίκες που επέστρεψαν στους συγγενείς τους είχαν αφαιρεθεί οι μήτρες τους, ώστε οι πράξεις κακοποίησης να μην μπορούν να διερευνηθούν. Πολλές οικογένειες απέφυγαν να ακολουθήσουν νομική οδό, φοβούμενες περαιτέρω ταλαιπωρία και εκδίκηση.

Φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε δείχνει το σώμα μιας κρατούμενης από την Bojnord, με «σαφή σημάδια βασανιστηρίων και τραύματος» όταν επέστρεψε στους συγγενείς της 25 ημέρες μετά τη σύλληψή της.

Η φωτογράφος Shaghayegh Moradiannejad, που διέφυγε από το Ιράν πριν από πέντε χρόνια, τόνισε ότι τα βασανιστήρια και η σεξουαλική κακοποίηση αποτελούν πάγια πρακτική του καθεστώτος: «Κατά τις ανάκρισεις πιέζουν τα στήθη, χρησιμοποιούν χυδαία και ταπεινωτικά λόγια και ασκούν σεξουαλική βία», δήλωσε.

Πάνω από 7.000 τα θύματα

Οι αρχές του Ιράν έχουν συλλάβει πάνω από 50.000 άτομα που θεωρούνται ύποπτα συμμετοχής στις διαδηλώσεις, ανάμεσά τους φοιτητές, παιδιά, δικηγόρους και γιατρούς. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί κατά την καταστολή, ενώ πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι σφαγές αυτές, σε συνδυασμό με την αποτυχία του Ιράν να συμφωνήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεση στρατιωτική αντίδραση. Το καθεστώς της Τεχεράνης απείλησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα οδηγούσε σε πλήρη σύγκρουση.