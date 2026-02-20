Wall Street Journal: Σε κατάσταση συναγερμού οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ενόψει πιθανής επίθεσης στο Ιράν

Σε κατάσταση συναγερμού οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ενόψει πιθανής επίθεσης στο Ιράν σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα αρχικό περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν για να το αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία, ένα πρώτο βήμα που θα είχε ως στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε μια συμφωνία, αλλά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να εμπνεύσει μεγάλα αντίποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εναρκτήρια επίθεση, η οποία, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών, θα στοχεύσει μερικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Εάν το Ιράν εξακολουθούσε να αρνείται να συμμορφωθεί με την οδηγία Τραμπ να τερματίσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό του, οι ΗΠΑ θα απαντούσαν με μια ευρεία εκστρατεία κατά των εγκαταστάσεων του καθεστώτος – με πιθανώς στόχο την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η πρώτη επιλογή περιορισμένου χτυπήματος, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι ανοιχτός στη χρήση στρατιωτικής βίας όχι μόνο ως επίπληξη για την αποτυχία του Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά και για να ανοίξει το δρόμο για μια φιλική προς τις ΗΠΑ συμφωνία. Ένα από τα άτομα είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του, ξεκινώντας από μικρές επιθέσεις πριν διατάξει μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι το ιρανικό καθεστώς είτε να διαλύσει το πυρηνικό του έργο είτε να καταρρεύσει.

Ερωτηθείς το πρωί της Παρασκευής αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Ένα περιορισμένο πλήγμα θα οδηγούσε το Ιράν στην αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δήλωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος, ειδικά τη στιγμή που αξιωματούχοι στην Τεχεράνη διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή την απάντησή τους στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί πόσο σοβαρά εξετάζει ο Τραμπ την επιλογή μετά από εβδομάδες συζητήσεων, αν και ανώτεροι βοηθοί του την έχουν επανειλημμένα παρουσιάσει. Οι συζητήσεις τελευταία έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε εκστρατείες μεγαλύτερης κλίμακας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του σχετικά με το Ιράν εντός 10 ημερών. Αργότερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το χρονοδιάγραμμά του είναι το πολύ δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα πετύχουμε μια συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει να διατάξει επίθεση σε οποιαδήποτε κλίμακα, δήλωσαν αξιωματούχοι, αν και εξετάζει επιλογές που κυμαίνονται από μια εβδομαδιαία εκστρατεία επιθέσεων για την επιβολή αλλαγής καθεστώτος έως ένα μικρότερης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην κυβέρνηση και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες επιθέσεις θα ενθάρρυναν ιρανικά αντίποινα, ενδεχομένως παρασύροντας τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θέτοντας σε κίνδυνο τους περιφερειακούς συμμάχους.

Η σκέψη του Τραμπ για ένα μικρότερο αρχικό πλήγμα απηχεί μια συζήτηση που είχε ο πρόεδρος κατά την πρώτη του θητεία σχετικά με την επίθεση στη Βόρεια Κορέα, όπως αποκαλείται, «ματωμένη μύτη». Το 2018, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης πυρηνικής ρητορικής μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγιάνγκ, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ έλαβε υπόψη ένα περιορισμένο, προληπτικό πλήγμα στη Βόρεια Κορέα . Η κίνηση αυτή θα είχε δείξει πόσο σοβαρά έδιναν οι ΗΠΑ τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ και η ομάδα του αποφάσισαν να μην επιτεθούν στη Βόρεια Κορέα. Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος ασχολήθηκε με διπλωματικές επαφές με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν , αν και τρεις συναντήσεις απέτυχαν να πείσουν τον αυταρχικό ηγέτη να αποχωριστεί τα όπλα του.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ιρανούς ομολόγους τους για διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θέλουν να τερματιστεί το πυρηνικό έργο της Τεχεράνης και να δουν περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και στην υποστήριξη των περιφερειακών ένοπλων συμμαχιών. Το Ιράν έχει απορρίψει μια ευρεία συμφωνία και μέχρι στιγμής έχει προσφέρει μέτριες παραχωρήσεις στις πυρηνικές του προσπάθειες. Αρνήθηκε για άλλη μια φορά ότι είχε ποτέ επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αδιέξοδο, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ολοένα και περισσότερο ότι είναι απίθανο να ξεπεραστεί, και η αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση κοντά στο Ιράν έχουν αυξήσει τις πιθανότητες επιθέσεων.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν με τη μέγιστη δύναμη σε οποιοδήποτε επίπεδο αμερικανικών επιθέσεων. Σε μια σειρά δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα μπορούσαν να βυθίσουν ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και να χτυπήσουν τον αμερικανικό στρατό «τόσο δυνατά που να μην μπορεί να σηκωθεί ξανά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν είναι ήδη επιφυλακτικό ως προς τα διπλωματικά χρονοδιαγράμματα του Τραμπ. Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα έδινε στο Ιράν δύο εβδομάδες για να συνάψει μια παρόμοια πυρηνική συμφωνία. Αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα, βομβαρδιστικά B-2 και άλλες πλατφόρμες επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθυστερώντας το πυρηνικό έργο της χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν μαχητικά αεροσκάφη αιχμής F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο φορτωμένο με αεροσκάφη επίθεσης και ηλεκτρονικού πολέμου βρίσκεται καθ’ οδόν. Αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενορχήστρωση μεγάλων αεροπορικών εκστρατειών, κατευθύνονται προς την περιοχή. Κρίσιμες αντιαεροπορικές άμυνες έχουν επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.