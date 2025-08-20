Σοκ στον Σηκουάνα: Τέσσερα πτώματα σε μια ημέρα και η αστυνομία ανακρίνει ύποπτο για φόνο

Η γαλλική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τη σοκαριστική ανακάλυψη τεσσάρων πτωμάτων στον Σηκουάνα, τα οποία εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ένας άνδρας έχει συλληφθεί και ανακρίνεται για φόνο, ενώ τα θύματα φαίνεται να συνδέονται με διαφορετικά περιστατικά.

Στις 13 Αυγούστου, ένα πτώμα ανακαλύφθηκε κοντά σε γέφυρα στο Σουαζί-λε-Ρουά, προάστιο του Παρισιού. Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν άλλα τρία πτώματα σε κοντινή απόσταση στο ποτάμι. Το πρώτο πτώμα, ενός 40χρονου άνδρα από την περιοχή, ήταν πρόσφατα ρίχτηκε στο νερό, ενώ τα άλλα τρία βρίσκονταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και φέρεται να είχαν παρασυρθεί από το ρεύμα για ημέρες.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα θύμα είχε στραγγαλιστεί και ένα άλλο παρουσίαζε σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να συνδέουν τα θύματα μεταξύ τους.