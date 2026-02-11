Σοκ στη Βραζιλία: Συνελήφθη 60χρονος πιλότος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (Βίντεο)

Στη Βραζιλία έχει προκληθεί έντονη αναστάτωση μετά τη σύλληψη ενός 60χρονου πιλότου, ο οποίος κατηγορείται ότι ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης με δράση τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και τη διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (09/02) συνελήφθη ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο πτήσης με προορισμό το Σάο Πάολο.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με ψεύτικες ταυτότητες ο 60χρονος πήγαινε σε ξενοδοχεία με παιδιά και εκεί τα κακοποιούσε σεξουαλικά.

Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι ο πιλότος δεχόταν φωτογραφίες των θυμάτων του, τις οποίες του έστελναν οι μητέρες ή οι γιαγιάδες τους.

Ο πιλότος στους συνεργούς τους εκτός από χρήματα τους έδινε φάρμακα, τους πλήρωνε το ενοίκιο ή τους αγόραζε συσκευές όπως τηλεοράσεις.

Τρεις αδελφές ηλικίας 10, 12 και 18 ετών βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα τους, τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.

Εικόνες παιδικής πορνογραφίας βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι της είχε για να τις διανείμει σε άλλα άτομα με αρρωστημένες διαθέσεις.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Fasten Your Seatbelts» (μτφ. «Δέστε τις ζώνες σας»), πέρα από τον πιλότο συνελήφθησαν επίσης η γιαγιά των τριών κοριτσιών, καθώς και η μητέρα ενός 11χρονου παιδιού, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.