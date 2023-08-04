Σλοβενία: Τρεις νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που πλήττουν την Σλοβενία, όπου κατολισθήσεις έχουν κόψει την πρόσβαση σε χωριά, προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και περιοχές εκκενώνονται.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από τα καιρικά φαινόμενα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Μάγια Αντλέσιτς.

Δύο ξένοι τουρίστες βρέθηκαν νεκροί σε μια ορεινή περιοχή που επλήγη από την καταιγίδα και το σώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε μια πλημμυρισμένη περιοχή, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA ανέφερε ότι δύο ξένοι τουρίστες ήταν δύο άνδρες από την Ολλανδία που έχασαν τη ζωή τους πιθανώς μετά από κεραυνό. Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τους θανάτους αλλά όχι την αιτία.

Μια ηλικιωμένη Σλοβένα πέθανε επίσης κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, πρόσθεσε το STA.

Οι αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα στη γειτονική Κροατία και τη Βοσνία, θα διαρκέσουν ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Άμυνας Μάριαν Σάρετς.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ διέκοψε τις διακοπές του και συγκάλεσε συνεδρίαση για την κρίση αύριο Σάββατο.

🚨🌊 Caution: Flooding in some parts of Slovenia! 🚨 While Slovenia’s rivers may seem inviting, flooding can be risky. 🌊 Remember to check weather conditions, and stay in designated safe areas. Your safety matters! 🙏 #ifeelsLOVEnia



📍 @CeljeTourism pic.twitter.com/QYoMzIeFyu

Ο στρατός συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης για να βοηθήσει κατοίκους στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα, με το βόρειο τμήμα της χώρας έκλεισε λόγω υπερχείλισης ποταμών, που κατέστρεψαν γέφυρες και πολλά σπίτια, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο N1 Info.

Severe weather warnings are in force for heavy rain affecting Slovenia, Croatia and Italy through Saturday. There's more rain to come over the next few days too.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 16.000 νοικοκυριά. Σχεδόν όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν κλείσει, καθώς και ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές.

«Ορισμένες περιοχές είναι εντελώς αποκομμένες και η επικοινωνία με αυτές είναι επίσης δύσκολη», δήλωσε ο Σρέτσκο Σεστάν, αξιωματούχος πολιτικής προστασίας της χώρας.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης σε περιοχή της βόρειας Σλοβενίας δήλωσε ότι το ύψος του νερού φθάνει τα 2 μέτρα. «Τέτοιες πλημμύρες δεν έχουμε δει όχι εδώ και 500, αλλά 1.000 χρόνια», είπε.

Τα σωστικά συνεργεία αγωνίζονται για να φθάσουν στις πλημμυρισμένες περιοχές και υπάρχει έκκληση για την διάθεση φουσκωτών σκαφών σε περιοχές όπου οι δρόμοι έχουν αποκλεισθεί και θεωρούνται απροσπέλαστοι λόγω κατολισθήσεων.

Ελικόπτερα απομάκρυναν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους στην πόλη Σκόφια Λόκα, όπου οχήματα και φορτηγά βυθίστηκαν ή καλύφθηκαν από χείμαρρους, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η γειτονική νότια Αυστρία αντιμετωπίζει επίσης πλημμύρες και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

