Σλοβενία: Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι κόβουν το ρεύμα σε χιλιάδες σπίτια

Χιλιάδες νοικοκυριά στη βόρεια Σλοβενία έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση όλη τη χθεσινή νύχτα λόγω βλαβών που προκάλεσε μία από τις χειρότερες καταιγίδες που βίωσε η χώρα εδώ μια δεκαετία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, η Σλοβενία επλήγη από καταιγίδα που συνοδεύτηκε από σφοδρούς ανέμους που έφταναν έως και τα 150 χλμ/ώρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Μπράνε Γκρέγκοριτς, εκπρόσωπος της σλοβενικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ARSO).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αξιωματούχος τόνισε αυτή η καταιγίδα, η οποία ξεκίνησε χθες βράδυ με χιονόπτωση και άνεμο και προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι σήμερα το βράδυ, «αποτελεί ένα μετεωρολογικό φαινόμενο διάρκειας και έντασης που δεν έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία».

Σύμφωνα με σλοβενικά μέσα ενημέρωσης, οι στέγες εκατοντάδων σπιτιών και κτιρίων έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι και γραμμές ηλεκτροδότησης έχουν υποστεί ζημιές από δέντρα που ξεριζώθηκαν λόγω των ανέμων.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης Μάριμπορ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επισκευές υποδομών για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περίπου 5.000 νοικοκυριά που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές.

«Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που καθιστά τις επισκευές πιο αργές από το συνηθισμένο», εξήγησε η εταιρεία, αφού ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι η καταιγίδα είχε αφήσει περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε βορειοανατολικές περιοχές.

Διεθνείς πτήσεις προς τη Λιουμπλιάνα έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου της πρωτεύουσας.