Σλοβακία: Η Μπρατισλάβα επιτρέπει την επιβολή υψηλότερων τιμών στα καύσιμα για τους ξένους

⁠Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που επιτρέπει σε πρατήρια καυσίμων να ορίσουν υψηλότερες τιμές για το πετρέλαιο κίνησης σε οχήματα με ξένες πινακίδες, καθώς επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του «τουρισμού των καυσίμων» εν μέσω της παγκόσμιας αύξησης των τιμών ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Τα διυλιστήρια Slovnaft ⁠ανέφεραν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι σε ορισμένες συνοικίες στο βόρειο τμήμα, που γειτνιάζει με την Πολωνία, οι χαμηλότερες τιμές στο ντίζελ στη σλοβακική πλευρά είχαν οδηγήσει σε μια κατακόρυφη αύξηση των αγορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος πρότεινε την εφαρμογή του μέτρου χθες, δήλωσε πως οδηγοί γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους και άλλα δοχεία, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται τα καύσιμα σε ορισμένα βενζινάδικα.

Όπως προβλέπει το ψήφισμα, το οποίο δεν συγκεκριμενοποιεί το ανώτατο όριο της τιμής, τα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να περιορίζουν τις πωλήσεις ντίζελ έως το γέμισμα ενός ντεπόζιτου και για 10 επιπλέον λίτρα για τα οχήματα με ξένες πινακίδες.