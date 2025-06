Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ το μεσημέρι της Παρασκευής 20/6 καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μια ακόμη πυραυλική επίθεση.

Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ στην τελευταία επίθεση.

Μάλιστα, έδωσαν οδηγίες στους πολίτες σε περιοχές όπου ηχούν σειρήνες να εισέρχονται σε καταφύγια βομβαρδισμών και να παραμένουν σε αυτά μέχρι νεωτέρας.

Από εκεί και πέρα, πολυάριθμες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στην περιοχή Μπερσέβα, στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στη Χάιφα.

A direct impact from an Iranian missile reported in Israel's Haifa. pic.twitter.com/nMnPdItigS