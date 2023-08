Συναγερμός σήμανε στο Βρετανικό Μουσείο καθώς όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα απολύθηκε υπάλληλος ως ύποπτος κλοπής αρχαίων αντικειμένων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το BBC η αστυνομία διεξάγει έρευνα έπειτα από αναφορά που κάνει λόγο για εκθέματα που αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αντικείμενα που φέρονται να «έλειπαν, να κλάπηκαν ή είχαν καταστραφεί», είναι μεταξύ άλλων κοσμήματα και πετράδια από ημιπολύτιμους λίθους, τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα πΧ, και από τον 19ο αιώνα μΧ.

