Ξέσπασε σε κλάματα στη σκηνή η Adele – Το βίντεο που έγινε viral

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή περίμενε την Adele κατά τη διάρκεια συναυλίας που παραχώρησε στο Las Vegas.

Στο πλαίσιο των εμφανίσεών της τα Σαββατοκύριακα στο Colosseum at Caesars Palace, η Adele έκανε την αποκάλυψη του φύλου για το μωρό ενός ζευγαριού που βρισκόταν στο κοινό.

Συγκεκριμένα, ο Chris Dare και η σύζυγός του Shantelle Lord σήκωσαν ένα πλακάτ που έγραφε: «Adele, will you do our gender reveal?» (Adele, θα μας κάνεις την αποκάλυψη του φύλου;).

Η τραγουδίστρια κάλεσε το ζευγάρι στη σκηνή και δέχθηκε την πρόταση να κάνει εκείνη την αποκάλυψη.

Όπως ανέφερε η έγκυος θαυμάστρια της Adele, εκείνη και ο σύζυγός της πήραν τα αποτελέσματα από τον γιατρό τους τη 12η εβδομάδα ωστόσο περίμεναν έξι ακόμη εβδομάδες μέχρι να βρεθούν στη συναυλία και να προτείνουν στην τραγουδίστρια να ανοίξει εκείνη τον φάκελο γι’ αυτούς.

Η Adele κάθισε στην άκρη της σκηνής κα, αφού διάβασε το αποτέλεσμα, είπε ενθουσιασμένη στο μικρόφωνο μπροστά στο κατάμεστο Colosseum: «Η Shantelle και ο Chris περιμένουν… αγοράκι!», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και την ίδια σε κλάματα.

Go easy on E!, we're just as emotional as Adele after watching this gender reveal. 😭 ❤️ (🎥: Chris Dare) pic.twitter.com/rKuAmcK9K2— E! News (@enews) August 14, 2023

«Είμαι τόσο χαρούμενη για εσάς, τόσο χαρούμενη! Είναι πολύ συγκινητικό, Θεέ μου!», είπε η Adele.

