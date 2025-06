Νέος τρόμος στην Τουρκία καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο χημικών σημαίνοντας συναγερμό.

Σύμφωνα με το CNN Turk πυρκαγιά ξέσπασε σε χημικό εργοστάσιο στην οργανωμένη βιομηχανική ζώνη Veliköy στην περιοχή Çerkezköy του Tekirdağ.

Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ομάδες της αστυνομίας έπαιρναν μέτρα ασφαλείας στη γύρω περιοχή, ενώ εκρήξεις σημειώνονταν κατά διαστήματα στη φωτιά που κάλυπτε τον ουρανό με καπνό.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα κοντά σε μια σιταποθήκη στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στη δυτική Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σεντάρ Γιαβούζ, αναγγέλοντας την έναρξη έρευνας για τα αίτια της έκρηξης.

Η έκρηξη συνέβη στις 14:40 κοντά στα σιλό του Τουρκικού Οργανισμού Σιτηρών (TMO), τόνισε ο κυβερνήτης.

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2