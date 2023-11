Στην πιο κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, με την επίσκεψη Μπλίνκεν να μην γεννά μεγάλες ελπίδες. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα Παρασκευή 3/11 στις 15:00 σύμφωνα με τους Times of Israel, με τους διεθνείς αναλυτές να εκφράζουν ανησυχία ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει τις περιφερειακές εντάσεις σε περίπτωση που προαναγγείλει κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

