Σήμερα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Σαρκοζί – Μπορεί να είναι ελεύθερος έως τα Χριστούγεννα

Εξετάζεται σήμερα από το Εφετείο του Παρισιού το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου διάβηκε το κατώφλι της φυλακής Λα Σαντέ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας εκτίει από τις 21 Οκτωβρίου ποινή πενταετούς φυλάκισης μετά την καταδίκη του στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του των εννέα τ.μ. στην ακρόαση και η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας, αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Εάν το εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά του, ο 70χρονος θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αμέσως ή το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα, όπως αναμένεται.

Αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκισης του Σαρκοζί οι δικαστές του Εφετείου δεν θα βασιστούν στα ίδια κριτήρια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εντολή εγκλεισμού του. Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας εντάσσει την φυλάκισή του στα κριτήρια της προφυλάκισης, τα οποία διαφέρουν από αυτά για την εκτέλεση μιας ποινής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 144 του γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η κράτηση ενός ατόμου είναι δυνατή μόνο εάν αποτελεί το «μόνο μέσο» προστασίας αποδεικτικών στοιχείων, αποτροπής πίεσης σε μάρτυρες ή συμπαιγνίας, αποτροπής φυγής του καταδικασθέντος υποτροπής ή προστασίας του. Διαφορετικά ο Σαρκοζί πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, ενδεχομένως υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή με την κατάθεση εγγύησης ή ακόμη και με την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο Σαρκοζί κρατείται σε απομόνωση στη φυλακή με δύο αστυνομικούς ασφαλείας σε γειτονικό κελί, μέτρα που δικαιολογούνται από την «κατάστασή του» και τις «απειλές εναντίον του», σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο Σαρκοζί δέχτηκε επίσκεψη από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, μια συνάντηση που προκάλεσε κριτική, ιδίως από δικαστές. Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση, ο ανώτατος εισαγγελέας της Γαλλίας, Ρεμί Χάιτς, έκανε λόγο για «κίνδυνο υπονόμευσης της ηρεμίας της διαδικασίας» και ως εκ τούτου «επίθεση στην ανεξαρτησία των δικαστών» πριν από την έφεση.