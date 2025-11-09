Νικολά Σαρκοζί: Τη Δευτέρα η εκδίκαση του αιτήματος αποφυλάκισης του 

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κρατείται από τις 21 Οκτωβρίου, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ο Σαρκοζί δεν θα βρίσκεται προσωπικά στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός του χώρου κράτησής του. Η απόφαση για την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με το νόμο, τα δικαστήρια έχουν προθεσμία δύο μηνών για την εξέταση αιτημάτων αποφυλάκισης. Στην περίπτωση του πρώην προέδρου, η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα, μέσα σε 20 ημέρες.

Το δικαστήριο θα αξιολογήσει την ανάγκη προσωρινής κράτησης βάσει των νομικών κριτηρίων: διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, πιθανότητα πίεσης μαρτύρων, κίνδυνος συνεννόησης, προστασία του κατηγορουμένου, εγγυήσεις παρουσίας (κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και πιθανότητα επανάληψης των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί θα υποστηρίξουν ενώπιον των τριών δικαστών ότι δεν υφίσταται κανένας από αυτούς τους κινδύνους. Η συμμετοχή του Σαρκοζί και της εισαγγελίας θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.