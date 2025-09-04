Σεισμός 5,6 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν

Νέος σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (04/09) στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ υπολογίζεται το επίκεντρο του σεισμού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.600 έχουν τραυματιστεί από τον φονικό σεισμό που έπληξε την περιοχή το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.