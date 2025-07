Σε διαθεσιμότητα ο CEO της Astronomer μετά το viral βίντεο από τη συναυλία των Coldplay

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Andy Byron, και η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Kristin Cabot, εν αναμονή εσωτερικής έρευνας, μετά το viral βίντεο από τη συναυλία των Coldplay.

Η απόφαση αυτή ήρθε από την εταιρεία λογισμικού, η οποία μέχρι πρότινος παρέμενε σιωπηλή, αλλά τελικά εξέδωσε επίσημη δήλωση.

Αφορμή για αυτή την εξέλιξη στάθηκε η εμφάνιση των Byron και Cabot σε συναυλία των Coldplay, όπου καταγράφηκαν σε βίντεο προσωπικές τους στιγμές από την “kiss cam”.

Δείτε το βίντεο:



Coldplay concert in Boston. CEO and HR Officer on jumbotron during a kiss cam segment. Both married.pic.twitter.com/oetaxGlDcP July 17, 2025

Σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, τόσο ο Byron όσο και η Cabot είναι παντρεμένοι με παιδιά, αλλά μένουν σε διαφορετικές διευθύνσεις από αυτές που αναφέρονται ως τόπος συζυγικής κατοικίας.

Mετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης τους, η απατημένη σύζυγος του Byron φέρεται να διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media. Το ίδιο έκανε και η Cabot, η οποία έσβησε τον λογαριασμό από το Facebook.

Προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο συνιδρυτής και διευθυντής προϊόντος της Astronomer, Pete DeJoy, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία το βράδυ της Παρασκευής.

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave. We will share more details as appropriate in the coming days.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση έκδοσης της ανακοίνωσης από την Astronomer οφείλεται εν μέρει στις χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για την παραίτηση και το πακέτο αποχώρησης του Byron, σύμφωνα με πηγή.

«Η Astronomer παραμένει δεσμευμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Οι εργαζόμενοί μας πρέπει να αποτελούν πρότυπο τόσο με τη συμπεριφορά όσο και την υπευθυνότητα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την υπόθεση και σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι «η Alyssa Stoddard δεν βρισκόταν στο συμβάν και κανένας άλλος εργαζόμενος δεν εμφανίζεται στο βίντεο. Ο Andy Byron δεν έχει εκδώσει κάποια δήλωση οποιαδήποτε αναφορά περί του αντιθέτου είναι εσφαλμένη».

Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.



The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional…