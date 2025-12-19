Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο αποκαλύπτει κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το ιδιωτικό γηροκομείο Özel Büyük Marmara Huzurevi στην Κωνσταντινούπολη, έχει προκαλέσει σάλο στην Τουρκία, δείχνοντας την κακοποίηση ενός ηλικιωμένου.

Τον Ιούλιο του 2023 σημειώθηκε το αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Yeni Safak, όταν ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου ξεκίνησε να χτυπάει τον ηλικιωμένο.

Ο άνδρας που φοράει το μπλε γάντι ονομάζεται Erol Konuk, ενώ το θύμα της κακοποίησης, ο ηλικιωμένος, ήταν ο Abdulkadir Taşar. Δυστυχώς, ο Taşar πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024, όμως δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία στη σορό του, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

BU BİR SKANDAL DEĞİL, BU BİR SUÇTUR!



Huzurevinde çekilen görüntülerde, işletme sahibinin eşi olduğu belirtilen bir kişinin savunmasız yaşlı bir adamı tokatladığı, darp ettiği ve aşağılamaya maruz bıraktığı açıkça görülüyor.

Buna rağmen şahsın hala serbestçe dolaşması,… pic.twitter.com/eOI0EX79Rr— Emre Küçükgökçe (@EmreKucukgokce) December 17, 2025

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την βίαιη συμπεριφορά του Erol Konuk, ο οποίος φέρεται να απείλησε προσωπικό που αποχώρησε από το γηροκομείο της Τουρκίας μετά το περιστατικό, λέγοντας ότι θα τους απαγορεύσει να μείνει στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται πως την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν παρόμοια περιστατικά στο συγκεκριμένο γηροκομείο, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να έχει διαγραφεί, κάτι το οποίο ενοχοποιεί περισσότερο τον Erol Konuk και την ιδιοκτήτρια της δομής, παρά να τους προστατεύει.

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο, με αποτέλεσμα να αντιδράσει άμεσα το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στο γηροκομείο και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου.