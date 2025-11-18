Γηροκομείο-κολαστήριο στην Κυψέλη: “Άκουγα ηλικιωμένους να κλαίνε και να ζητούν βοήθεια – Είδα εργαζόμενο να χτυπά τρόφιμο”

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης καταγγέλλουν συγγενείς και εργαζόμενοι ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στο γηροκομείο στην Κυψέλη, στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής έβαλε λουκέτο την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες, αλλά και τα επανειλημμένα “καμπανάκια” προς τη διοίκηση, με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά ανεστάλη η λειτουργία στη Μονάδα Φροντίδας, που είχε μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα. Οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές, ωστόσο, περίπου 10 άτομα εξακολουθούν να παραμένουν στη δομή.

“Άκουγα τους ηλικιωμένους να κλαίνε και να ζητούν βοήθεια. Σκεφτείτε, τους άκουγα εγώ ως γειτόνισσα απ’ έξω” δήλωσε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής. Όπως λέει, “είχα δει εργαζόμενο να χτυπάει ηλικιωμένο. Το περίμενα ότι θα κλείσει κάποια στιγμή“.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Εργαζομένων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημήτρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο DEBATER ανέφερε πως το λουκέτο ανακοινώθηκε στο προσωπικό πριν από μία εβδομάδα. “Οι εργαζόμενοι έβλεπαν μια κινητικότητα, αλλά κανείς δεν τους είχε πει τίποτα” σημείωσε και πρόσθεσε ότι δόθηκε προθεσμία πέντε ημέρων, για να απομακρυνθούν οι τρόφιμοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους κόλπους των εργαζομένων κυριαρχεί “η ανασφάλεια για αν θα πληρωθούν”, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι άφαντος. “Το καλοκαίρι τού είχε επιβληθεί πρόστιμο για άσχημες συνθήκες και έλλειψη προσωπικού” επισήμανε ακόμα.

«Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ανακοίνωση για το λουκέτο στο γηροκομείο έστειλε το μήνυμα πως παρόμοια φαινόμενα δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», συνέχισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.