Σάλος στη Nestlé – Απολύθηκε ο CEO του ομίλου λόγω «μυστικής ερωτικής σχέσης» με συνάδελφό του

Σάλος έχει ξεσπάσει στον επιχειρηματικό κόσμο μετά την ανακοίνωση της Nestlé για την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Laurent Freixe. Αφορμή στάθηκε μια «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, παραβιάζει κατάφωρα τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο Freixe μετρούσε 40 ολόκληρα χρόνια καριέρας στον κολοσσό τροφίμων. Η εσωτερική έρευνα, που διεξήχθη υπό την επίβλεψη του προέδρου της Nestlé, Paul Bulcke, και του ανεξάρτητου διευθυντή Pablo Isla, με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, οδήγησε σε αυτή την αναγκαία – όπως χαρακτηρίστηκε – απόφαση.

«Οι αξίες και η διοίκηση της Nestlé αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας», δήλωσε ο Bulcke, ευχαριστώντας, ωστόσο, τον Freixe για την πολυετή προσφορά του.

Νέος επικεφαλής ο Philipp Navratil

Στη θέση του αποχωρήσαντος Freixe τοποθετήθηκε άμεσα ο Philipp Navratil, ένα στέλεχος με βαθιά γνώση του ομίλου. Ο Navratil εντάχθηκε στη Nestlé το 2001 και έχει αναλάβει καίριες θέσεις σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού τμήματος καφέ και της Nespresso.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η διοίκηση της εταιρείας περιγράφει το προφίλ του ως «δυναμική παρουσία και συνεργατικό στυλ ηγεσίας», δίνοντας το σήμα για μια νέα εποχή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπόθεση της Nestlé δεν είναι η πρώτη του είδους της. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Bernard Looney, αναγκάστηκε σε παραίτηση για παρόμοιους λόγους, καθώς απέκρυψε προσωπικές σχέσεις με συναδέλφους.

Η παραπλανητική του στάση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει πάνω από 32 εκατομμύρια λίρες σε αμοιβές και μετοχές.

Με τον Philipp Navratil στο τιμόνι, η Nestlé φιλοδοξεί να αφήσει πίσω της το σκάνδαλο και να επικεντρωθεί στη στρατηγική ανάπτυξης και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς της, διασφαλίζοντας τη σταθερότητά της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.