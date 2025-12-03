Ρούτε: “Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας, ετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση” – Τι είπε για τις δηλώσεις Πούτιν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να υπερασπιστεί την απουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παρουσίασε την Ρωσία ως νούμερο ένα απειλή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Η παρουσία των ΗΠΑ θα είναι αισθητή και σήμερα. Εμπλέκονται διαρκώς στις συνομιλίες», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τις ευθείες απειλές του Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι “η Μόσχα είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη σήμερα”.

Ο Ρούτε απέφυγε να σχολιάσει κάθε μία από τις δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη και, αντίθετα, προσπάθησε να υποβαθμίσει την ρητορική του. «Δεν είναι η σωστή προσέγγιση να απαντάμε σε όλα όσα λέει ο Πούτιν», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ωστόσο, σημείωσε ότι η στρατηγική για την επίτευξη της ειρηνικής συμφωνίας είναι να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία και να διασφαλιστεί η συνεχής ροή όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνά της. «Η επίτευξη ειρήνης εξαρτάται από την συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και από την άσκηση συνεχούς πίεσης προς τη Ρωσία», τόνισε.

Η Μόσχα «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτρεπτική μας δύναμη, αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους» είπε σε άλλη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας τη Συμμαχίας και συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της με αεροσκάφη και drones, έχει πραγματοποιήσει σαμποτάζ και έχει στείλει κατασκοπευτικά πλοία στα ύδατα της.

Αυτές οι ενέργειες είναι «απερίσκεπτες και επικίνδυνες».

Η Ρωσία «συνεργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να διαταράξει τις κοινωνίες μας και να καταστρέψει τους παγκόσμιους κανόνες», είπε ακόμα, συμπληρώνοντας ότι «προετοιμάζεται για μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση».

Απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι «ενισχύουμε τις αμυντικές μας επενδύσεις αλλά όλοι πρέπει να συμβάλουμε αναλογικά». Για την Ουκρανία σημείωσε ότι «χρειάζεται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ», καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται».