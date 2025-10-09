Ρούμπιο: Κανείς άλλος εκτός από τον Τραμπ δεν θα μπορούσε να είχε κάνει τη συμφωνία για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μίλησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τη συμφωνία για τη Γάζα, λέγοντας ότι μόνο ο Τραμπ θα μπορούσε να την είχε πετύχει.

Ο Τραμπ είχε «μερικές έκτακτες τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις, που απαιτούσαν υψηλό βαθμό έντασης και δέσμευσης» για να υλοποιηθούν, είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ειλικρινά, όχι μόνο δεν υπάρχει άλλος ηγέτης στον κόσμο που θα μπορούσε να το είχε καταφέρει αυτό, κύριε Πρόεδρε, αλλά ειλικρινά, δεν γνωρίζω κανέναν Αμερικανό πρόεδρο στη σύγχρονη εποχή που θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό δυνατό λόγω των ενεργειών που έχετε κάνει άσχετες με αυτό, και λόγω του ποιος είστε και τι έχετε κάνει και πώς σας βλέπουν», είπε.